lunedì, Febbraio 16, 2026
Roma, gare condizionate dagli infortuni: le ultime su Wesley, Hermoso e Koné

Anna Rosaria Iovino
WESLEY VINICIUS IN AZIONE DAVANTI A GIAN PIERO GASPERINI ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

La Roma è stata una delle squadre che ha subito più infortuni fino ad oggi. La formazione di Gasperini non è mai stata al completo, infermeria sempre piena in questa stagione. Situazione che ha condizionato molto anche l’andamento del campionato. Non è semplice dover scegliere una formazione condizionata dalle assenze. Oggi preoccupano le condizioni di Wesley, in attesa degli esami. Intanto Hermoso e Koné sono quasi pronti al rientro.

Roma, stagione condizionata dagli infortuni

A Trigoria gli infortuni continuano a condizionare i piani della Roma e di Gianpiero Gasperini. In un momento importante della stagione, tanti, troppi, i giocatori fermi ai box. Lo staff giallorosso monitora nuovi problemi fisici, mentre attende rientri fondamentali, come quelli di Koné ed Hermoso. Le prossime ore saranno decisive per definire le situazioni di Wesley, Dybala, Soulé Koné ed Hermoso.

Intanto i giallorossi assistono ad un nuovo stop, con l’infortunio di Wesley, uscito zoppicante dopo un intervento duro di Rahmani che gli ha provocato un problema alla caviglia sinistra. L’ex Flamengo, sarà sottoposto a esami strumentali nei prossimi giorni per chiarire l’entità dell’infortunio, che rischia di privare Gasperini di un altro giocatore essenziale. Gasperini spera di ritrovare quanti più giocatori possibili nei prossimi giorni anche perché a breve ci sarà uno scontro diretto con la Juve per la zona Champions. Oltre agli altri ci sarebbero da valutare anche Matías Soulé, utilizzato solo per 45 minuti a causa della pubalgia, e da valutare le condizioni di Paulo Dybala.

 

