La Roma aveva bisogno di rinforzi in fase offensiva. Il mercato riparatore di gennaio ha portato due interessanti novità: Zarazoga e Malen. Saranno proprio loro due i nuovi protagonisti nelle prossime gare, quando mister Gasp inserirà i nuovi attaccanti dando loro il massimo della fiducia.

Roma, Gasperini rivoluziona il reparto offensivo: Zarazoga e Malen i nuovi protagonisti

Dopo un primo giro di boa non con poche difficoltà, Gasperini ha due nuovi attaccanti sui quali porte contare. Nella prima parte della stagione la Roma ha segnato pochissimo, sono arrivati solo 27 gol. Troppo pochi per una squadra che ha grandi obiettivi e che nelle prime giornate era in testa alla classifica. Oggi i giallorossi non solo hanno perso quota e sono quinti, ma hanno una distanza di punti notevole dalla capolista.

Peggio della Roma solo Genoa e Sassuolo con i numeri di gol segnati. Considerando che anche in alcune gare i giallorossi ne sono usciti a reti vuote, adesso è tempo di cambiare. Nel match previsto contro il Cagliari, la Roma avrà in attacco i due nuovi acquisti. Inoltre la nuova idea di Gasperini è anche quella di formare, insieme a Malen e Zarazoga il tridente con Dybala. Intanto che arriva il big match contro il Napoli, la prossima settimana, le prove generali si faranno lunedì sera contro il Cagliari.