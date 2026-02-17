Momento difficile in tutte le squadre, inclusa la Roma, per i tanti infortuni. A Trigoria non è semplice gestire la zona d’attacco perché i giocatori out sono sempre numerosi. Nelle ultime ore sospiro di sollievo per il tecnico Gasperini che ritrova Hermoso.

Roma, quasi tutti recuperati: le condizioni degli infortunati

Gasperini ha ritrovato uno dei tanti giocatori importanti, Manu Koné, adesso a Roma contano di recuperare a breve anche Hermoso, fermo dal 2 febbraio per una contusione al collo del piede destro che gli aveva provocato un ematoma doloroso. A quanto pare lo spagnolo ha impiegato giorni per tornare a camminare normalmente e altri per riuscire ad allacciare la scarpa, ma ora il gonfiore si sta riassorbendo e il dolore è quasi sparito. Quasi pronto Hermoso, dovrebbe ritornare per il match contro la Cremonese. Intanto il giocatore è ancora alle prese con le terapie personalizzate.

Tra domani e giovedì, inoltre, sono attesi segnali positivi anche per Ferguson ed El Shaarawy, entrambi vicini al rientro. Infine c’è Wesley, per lui un gran sospiro di sollievo. Era uscito zoppicante al Maradona dopo il rigore guadagnato e l’intervento di Rrahmani. La caviglia sinistra ha subito una brutta contusione. Fortunatamente gli esami di questa mattina hanno escluso lesioni e fratture. Wesley sarà a disposizione nel big match contro la Juventus tra due settimane.

Paulo Dybala, che aveva preoccupato dopo il forfait contro il Napoli, ha fatto gli esami al ginocchio, i quali hanno dato esito positivo. Per l’argentino solo una lieve infiammazione alla gamba mentre non sono stati rilevati altri problemi all’articolazione. Anche per lui ci vorrà qualche giorno di recupero, ma Gasperini conta di averlo con la Cremonese.