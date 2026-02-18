Roma, guaio infortuni: Ferguson out contro la Cremonese

A Roma non c’è tregua con gli infortuni, i guai continuano. Con l’infermeria sempre piena, in vista del prossimo match , quello contro la Cremonese, Gasperini prepara la gara non con poche difficoltà visti i tanti infortuni.

Roma, le condizioni degli infortunati

Oggi, dopo il giorno di riposo concesso ieri da Gasperini, la Roma si ritroverà oggi a Trigoria per preparare la sfida all’Olimpico contro la Cremonese. Tra gli infortunati figura anche il nome di Ferguson. Il ritorno in campo di Evan rischia nuovamente di saltare, non c’è ancora una ripresa definitiva. L’irlandese sente ancora dolore alla caviglia dopo la ricaduta della scorsa settimana che l’ha costretto a saltare la trasferta al Maradona. Anche nel prossimo turno di campionato la sua presenza è ancora abbastanza incerta.

Per quanto riguarda gli altri giocatori infortunati, Koné va verso il rientro ma non ci saranno Wesley ed El Shaarawy. Proverà a rientrare in gruppo invece Hermoso, ma potrebbe non scendere in campo da titolare, ma partire dalla panchina. Per quanto riguarda Paulo Dybala, l’argentino convive con un infiammazione all’arto, nella parte della capsula laterale e questo gli provoca fastidio nei cambi di direzione. Dopo gli esami effettuati il 30 gennaio, Dybala è rimasto a riposo sia contro il Panathinaikos in Europa League, che nelle tre gare di campionato contro Udinese, Cagliari e Napoli per sottoporsi, dopo il nuovo stop, ad una nuova risonanza magnetica che ha escluso complicazioni. Siamo quindi al punto di partenza: è Paulo a valutare e decidere se scendere in campo, Gasperini non può far altro che attendere.