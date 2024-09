Roma, Hummels convinto da De Rossi | Il difensore sbarcherà oggi a Fiumicino

In arrivo l'ultimo difensore per il tecnico giallorosso

Mats Hummels sta per diventare un nuovo calciatore della Roma. Il difensore, convinto da De Rossi, dopo i tentennamenti delle ultime ore, sbarcherà quest’oggi a Fiumicino per sottoporsi alle visite mediche e per firmare un contratto annuale con opzione per il secondo da 2,5 milioni di euro.

Roma, ecco Hummels

I giallorossi, dopo l’arrivo di Hermoso, hanno accelerato per il difensore tedesco, che andrà a completare il reparto difensivo proprio con lo spagnolo, Ndicka e Mancini, che potrebbe permettere a De Rossi di passare alla difesa a 3.