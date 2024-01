Roma, i giallorossi alla ricerca del sostituto di Tiago Pinto

Tiago Pinto sta vivendo gli ultimi giorni nel suo attuale incarico come General Manager dell’area sportiva della Roma. A partire dal prossimo sabato, le strade tra lui e il club giallorosso si divideranno. La Roma è ora in cerca del prossimo responsabile dell’area sportiva, con l’annuncio del suo successore previsto a partire dal 3 febbraio.

I potenziali candidati per il post Pinto

Secondo il Corriere dello Sport, la società sta valutando l’opzione di un nome straniero per la posizione. Tra i candidati graditi, spicca il nome di Paul Mitchell, attualmente senza contratto. Con esperienze significative in club come Southampton e Tottenham, Mitchell potrebbe portare una prospettiva internazionale all’area sportiva della Roma. Un altro profilo che suscita interesse è Florian Maurice, attuale Direttore Tecnico del Rennes, con una solida esperienza come osservatore e direttore dell’area scouting al Lione. Non è esclusa la possibilità di un ritorno di Frederic Massara, sostenuto da una corrente interna a Trigoria. L’annuncio del nuovo responsabile dell’area sportiva è atteso a partire dal 3 febbraio in poi.