Roma, il punto sul mercato: cessione in vista e intanto Bernardeschi si offre

La Roma deve cedere per Angeliño, mentre per Bernardeschi il club valuta

Il mercato invernale si avvia verso la conclusione, come l’avventura di Tiago Pinto alla Roma. Il General Manager ha chiuso la trattativa per Angeliño, ma deve cedere un giocatore per liberare spazio in lista al terzino spagnolo. I nomi più caldi restano quelli di Kumbulla, Belotti, Sanches e Celik.

Roma, Bernardeschi vuole tornare in Italia

Alla squadra di De Rossi potrebbe far comodo anche acquistare un esterno offensivo come ricambio di Dybala. Secondo Il Tempo Federico Bernardeschi si è offerto ai giallorossi. Il 29enne ex Juventus ha intenzione di tornare dal Canada, dove si è trasferito nel 2022, ma per il momento la Roma non sembra interessata a tesserarlo.