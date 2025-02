La proprietà si sarebbe mossa in prima persona per strappare l'ok del tecnico del Real

Carlo Ancelotti rimane nei pensieri dei Friedkin per la prossima stagione. Con Ranieri attualmente in panchina, la Roma ha il presente consolidato, ma il pensiero fisso della società è il futuro. I Friedkin puntano in alto: il sogno di avere Ancelotti in panchina non si arresta, parte l’offerta a Re Carlo.

Roma, pressing su Carlo Ancelotti

Secondo quanto riporta As, i Friedkin avrebbero individuato in Carlo Ancelotti l’uomo giusto per guidare il nuovo corso giallorosso dalla prossima stagione. I primi contatti con il Real Madrid sono stati avviati e, sembrerebbe che sia coinvolta direttamente la proprietà, la quale è intervenuta in prima persona per provare a convincere l’attuale allenatore del Real a tornare nella capitale.

Dan e Ryan stanno cercando di convincere personalmente l’allenatore con una proposta ambiziosa dal punto di vista economico e sportivo. Non sarà semplice convincere l’ex Milan e Napoli a tornare in Italia, l’operazione è complicata. Ancelotti come attuale ambizione ha quella di prolungare il più possibile con il Club delle Merengues. Ma i giallorossi mantengono alta l’ambizione, ma potranno riproporsi un tentativo qualora Florentino Pérez dovesse interrompere il rapporto con Carletto prima della scadenza naturale del contratto.

Carletto ha ricevuto avances anche dalla Nazionale brasiliana, ma ha rifiutato e, attualmente, è legato ai Blancos fino al 2026.