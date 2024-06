Roma, idea Hummels a parametro zero per la difesa

Suggestione Hummels per la difesa della Roma, il tedesco si libererà a zero il 30 giugno

Il calciomercato della Roma sembra essere entrato in azione, dopo l’arrivo di Ghisolfi il nuovo direttore sportivo si metterà all’opera per rinforzare la squadra. Tanti i punti su cui dovrà fare conto, oltre al bilancio e la situazione prestiti anche i possibili colpi a zero. Secondo il Corriere della Sera la suggestione in difesa può essere rappresentata da Mats Hummels, difensore del Borussia Dortmund.

Roma, Hummels in scadenza il 30 giugno, può liberarsi a zero

Hummels che è stato senza dubbio uno dei migliori difensori della Champions League di quest’anno, anche quasi a sorpresa per il suo rendimento e la sua età, si svincolerà a zero il 30 giugno. Il difensore tedesco potrebbe essere una seria tentazione di mercato per la Roma di De Rossi.