Dopo le tanti partite arriva un’amichevole per i giallorossi di Josè Mourinho, che il 24 gennaio affronteranno in Arabia, l’Al Shabab, squadra saudita di Yannick Carrasco ex Atletico.

Lo ha annunciato il club giallorosso, che ha come sponsor Riyadh Season, che mira alla partecipazione e unione di molte persone. Roma che scenderà in campo Al-Awwal Park il giorno 24 alle ore 17,45 locali.