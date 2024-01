Oggi Mourinho in conferenza stampa: tra Atalanta, mercato e il derby di Coppa Italia

Nel giorno dell’Epifania, Josè Mourinho parlerà in conferenza stampa alle ore 12,30 per analizzare la sfida di domenica sera delle 20,45 all’Olimpico contro l’Atalanta di Gasperini, che spesso ha fatto soffrire la Roma. Tante le domande che saranno fatte al tecnico giallorosso, dall’addio di Tiago Pinto fino ad arrivare al nuovo acquisto Huijsen, difensore ex Juventus, e che si metterà subito agli ordini di Josè Mourinho.

Verso Roma-Atalanta: cosa dirà Mou?

E non è finita qui però perchè qualora dovesse esserci qualche cessione importante come quella di Spinazzola o Aouar, il club giallorosso potrebbe tornare sul mercato prendendo un nuovo centrocampista o altro difensore.