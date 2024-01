Roma, i retroscena sull’esonero di Mourinho: ecco cosa è successo

Come un fulmine a ciel sereno ieri mattina, intorno alle 9:30, è arrivata l’ufficialità dell’esonero di Mourinho e dell’arrivo di Daniele De Rossi come suo erede. A ripercorrere ciò che possa aver portato all’allontanamento del tecnico portoghese è il Corriere dello Sport.

Cosa è successo tra Mourinho e Friedkin

I Friedkin sono tornati nella Capitale lunedì sera riflettendo lungamente e prendendo una decisione estremamente convinta sulla guida tecnica. Dan Friedkin avrebbe mandato un messaggio allo Special One con scritto: “Vieni nel mio ufficio”. Quindi il colloquio è arrivato qualche minuto dopo le 8 dove la proprietà ha comunicato a Mourinho l’esonero. Il portoghese non l’ha presa benissimo e sarebbero volate parole grosse in inglese conseguite da Friedkin che ha fatto notare al portoghese certe mancanze mentre l’allenatore ha risposto con delle promesse non mantenute. Dopo l’esonero, l’unico modo per far stare tranquilli i tifosi era l’arrivo di una bandiera giallorossa sulla panchina.