Roma, il mercato delle occasioni sprecate: Pinto primo responsabile

Pinto primo indiziato per questa rosa che non va

La nuova stagione per la Roma parte nel peggiore dei modi. Un solo punto in 3 partite per la squadra di Mourinho che, seppur aver inserito forze fresche in rosa, fa fatica a trovare la quadra. Ed ora ci si mettono anche gli infortuni, dove la lista sembra aumentare ogni giorno di più. A questo punto si può dire che il mercato della Roma è fermo ai box, ed il primo responsabile è Tiago Pinto.

Roma, Tiago Pinto nel mirino dei tifosi

Renato Sanches si è fermato al secondo allenamento e ha collezionato appena 20′ in campo alla prima giornata di campionato, prima di saltare Verona e Milan. Houssem Aouar si è fatto male venerdì sera proprio contro i rossoneri e rischia di essere out anche per l’Empoli. Sardar Azmoun è arrivato già infortunato, mentre Romelu Lukaku pur giocando non è ancora al top della condizione. I tifosi puntano il dito verso Tiago Pinto per aver fatto un mercato di occasioni….sprecate.