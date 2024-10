Roma in emergenza: spunta un ex fedelissimo di Juric per la fascia

Blitz della Roma per l'esterno ex Torino

La Roma per gennaio, avrebbe messo gli occhi su Ola Aina. Attualmente in forza al Nottingham Forest in Premier, l’esterno nigeriano sarebbe il rinforzo adatto per il modulo e il gioco di Ivan Juric.

Ola Aina il regalo per Juric a gennaio?

Secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello sport‘, la Roma avrebbe individuato nell’esterno ventottenne nato in Inghilterra, ma di nazionalità nigeriana, il perfetto rinforzo per le fasce. Il contratto attuale del giocatore scade a giugno 2025, e per questo la Roma potrebbe approfittarne per strapparlo agli inglesi a gennaio ad un prezzo di saldo.

Le caratteristiche tecniche ma soprattutto fisiche del giocatore si sposerebbero a meraviglia con l’idea di calcio di Juric basata principalmente sull’intensità, l’aggressione e il recupero immediato del possesso. Un fattore importante che potrebbe facilitare lo sbarco a Trigoria del giocatore, è il fatto di essere già stato allenato dal tecnico croato nella stagione 21/22 al Torino. Attualmente più complicate invece le piste che vedrebbero l’arrivo a Roma degli esterni offensivi Boga e Laurienté.