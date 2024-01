Roma in pressing su Baldanzi: Pinto sfida Juve e Milan

La Roma è in trattativa con l'Empoli per cercare di portare nella capitale il classe 2003

Roma, Pinto a Milano per strappare l’accordo con l’Empoli

La Roma vuole regalare un vice Dybala a Daniele De Rossi. Il nome sulla lista di Tiago Pinto è quello di Tommaso Baldanzi dell’Empoli.

Proprio per questo, il ds giallorosso come riporta il “Corriere dello Sport“, è volato a Milano per tentare di chiudere in tempi brevi la trattativa con i toscani. L’affare potrebbe trovare una quadra con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni. Battendo di fatto la concorrenza di Milan e Juve.