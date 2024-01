Roma, un ex Bayern nella lista per il nuovo ds | Tanti i nomi per il dopo Pinto

Tiago Pinto lascerà il 3 febbraio, e i Friedkin si stanno muovendo per non farsi trovare impreparati. L’ultimo nome che circola come favorito a continuare il lavoro del portoghese è Marco Neppe, 37enne che in queste ore sta rescindendo il suo contratto da direttore tecnico del Bayern Monaco per incomprensioni interne.

Il profilo di Marco Neppe

Da 10 anni con i bavaresi, si tratta di un profilo di altissimo livello, scopritore fra gli altri di campioni assoluti come Musiala e Davies. Il tedesco ha altre offerte importanti sul piatto (vedi Manchester United), ma la Roma gli ha promesso carta bianca.