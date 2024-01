Bayern Monaco-Union Berlino, probabili formazioni e dove vederla

Recupero della tredicesima giornata di Bundesliga: all’Allianz Arena, ospite del Bayern Monaco, arriva l’Union Berlino. Bavaresi a caccia di una vittoria per riscattare la brutta sconfitta casalinga arrivata nella scorsa gara contro il Werder Brema e per provare a recuperare terreno sul Bayer Leverkusen, ora distante 7 punti. L’Union Berlino, reduce da due risultati utili consecutivi, cerca punti per allontanare la zona rossa della classifica. Il match, in programma mercoledì alle 20.30, sarà visibile, in esclusiva, su Sky Sport Calcio; in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Laimer, Upamecano, Kratzig, Davies; Kimmich, Guerreiro; Musiala, Muller, Sané; Kane. All. Tuchel.

UNION BERLINO (3-5-2): Ronnow; Knoche, Vogt Diogo Leite; Juranovic, Haberer, Kral, Aaronson, Roussillon; Volland, Kaufmann. All. Bjelica.