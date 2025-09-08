La Roma ha dovuto iniziare la stagione con l’infortunio di Leon Bailey. Gianpiero Gasperini attende con ansia il rientro del giocatore, infortunatosi al primo allenamento. Il 28enne giamaicano ha rimediato una lesione miotendinea del retto femorale destro con i tempi di recupero stimati intorno al mese.

Roma, rientro anticipato per Leon Bailey

Il rientro in campo, però, potrebbe subire delle variazioni, in positivo. Il giocatore sta continuando ad allenarsi in maniera personalizzata e la sua condizione sta migliorando giorno dopo giorno. Non è da escludere, infatti, che il rientro possa essere più vicino. Infatti, Bailey, potrebbe tornare a disposizione di Gasperini il 24 settembre, in occasione della sfida di Europa League contro il Nizza.

Il recupero sembra più vicino e semplice, e al momento l’obiettivo è quello di rientrare prima. Il giocatore domani si sottoporrà a nuovi ed ulteriori accertamenti clinici per capire meglio il recupero dall’infortunio e capire meglio i tempi di rientro. Il giamaicano e tutto lo staff della Roma sperano di avere esiti positivi e capire se si potrà dare l’accelerata per il rientro dell’attaccante. Gli accertamenti di domani saranno decisivi.