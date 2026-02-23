La Roma nella prossima di campionato affronterà la Juventus in un vero e proprio scontro diretto per la Champions League. Intanto arrivano i primi problemi di formazione per Gasperini: Hermoso è in dubbio.

Roma, infortunio Hermoso: in dubbio contro la Juve

Il difensore spagnolo ha accusato un problema durante il riscaldamento prima del match contro la Cremonese. Il giocatore non si sentiva a suo agio fisicamente, quindi è stato deciso di non farlo giocare per precauzione. Questa la spiegazione di Gian Piero Gasperini, nel post partita di Roma-Cremonese, in risposta all’assenza dello spagnolo.

Il giallorosso si è fermato poco prima del fischio d’inizio all’Olimpico, sostituito all’ultimo istante da Ghilardi, enon si è seduto neppure in panchina, ha totalmente disertato la gara. Per lui nulla di nuovo, il problema è sempre lo stesso: fastidio allo psoas, lo stesso muscolo che lo aveva già bloccato un mese fa in occasione della trasferta contro il Torino. Tra oggi e domani, il giocatore verrà sottoposto agli esami strumentali per capire l’entità dello stop. Le sue condizioni restano da monitorare in vista della Juventus, big match in programma domenica sera all’Olimpico. La Roma potrebbe dover fare a meno di un giocatore essenziale come lui in difesa.