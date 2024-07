Roma, interesse per Richard Rios centrocampista del Palmeiras | Ma c’è la concorrenza di club di Serie A

Roma, Richard Rios ha una clausola da 30 milioni di euro

La Roma dopo l’acquisto di Le Fée insegue un altro centrocampista per completare il reparto. Dal Brasile secondo il giornalista Diego Firmino i giallorossi sarebbero interessati a Richard Rios centrocampista del Palmeiras classe 2000 colombiano. Sul calciatore l’interesse non è solo della squadra di De Rossi, anche altri club di Serie A come Milan e Fiorentina e la Premier League sono sulle tracce del centrocampista, che ha una clausola rescissoria da 30 milioni di euro con un contratto che scadrà a dicembre 2026.