Con l’arrivo di Mister Ranieri la Roma ha subito una splendida trasformazione. Giocatori spenti che hanno trovato luce e che hanno dato alla squadra ciò che mancava. Tre gol e sei assist per Angelino e cinque goal e quattro assist per Alexis Saelemaekers (miglior stagione realizzativa per il belga).

Roma, Saelemaekers costa almeno 20 milioni

Grazie a Ranieri è venuto fuori il giocatore che ci si aspettava. L’ex Anderlecht ha convinto la Roma, che adesso cerca l’intesa con il Milan per il trasferimento a titolo definitivo a fine stagione.

Per poter trattenere Saelemaekers alla Roma servono soldi, quindi si sta pensando ad una strategia sostenibile. In estate, quando il Milan ha girato il belga in prestito secco, esisteva un accordo verbale intorno ai dieci milioni di euro. Ora, però, il prezzo è raddoppiato. Alexis costa almeno il doppio e i rossoneri non vogliono neanche tenersi Tammy Abraham. Sarebbero comunque soldi ben spesi considerando anche che Angelino ne è costati 5. Il prossimo candidato a salutare i giallorossi potrebbe essere Zeki Celik, nonostante le sue ultime convincenti prestazioni come terzetto difensivo, l’entrata con la sua vendita potrebbe finanziare il riscatto di Saelemaekers.