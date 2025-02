Verso Bologna-Milan: uno dei ‘Fab-four’ inizierà dalla panchina

Il Milan, reduce da una brutta sconfitta in campionato contro il Torino di Vanoli, si appresta domani sera a scendere in campo nel recupero della partita contro il Bologna di Vincenzo Italiano, anch’esso reduce da un’inaspettata sconfitta a Parma. Diversi sono i dubbi di formazione per Coincecao: il tecnico rossonero infatti sembra essere indirizzato verso l’esclusione di uno dei ‘fantastici 4’.

Gimenez e Pulisic sicuri del posto. Ballottaggio tra Leao e Felix

Come riportato dal ‘Corriere dello Sport’, dopo le recenti prestazioni poco equilibrate da parte della formazione rossonera, il tecnico milanista starebbe pensando di escludere uno tra Joao Felix e Leao dall’11 titolare; gli unici sicuri di partire dal 1′ sarebbero Gimenez e Pulisic. La decisione finale sarà comunque presa dopo la rifinitura di oggi, che scioglierà gli ultimi dubbi di Sergio Coincecao.