Roma ko all’Olimpico con il Viktoria Plzen, non basta Dybala (1-2)

Roma opaca sconfitta all’Olimpico

Niente sorrisi in casa giallorossa, nuova sconfitta per la Roma di Gasperini. All’Olimpico la spunta il Viktoria Plzen. Ospiti subito avanti con Adu che sfrutta un’indecisione della retroguardia giallorossa. Con Souarè arriva il raddoppio ospite, Roma alle corde e 45′ da dimenticare. Nella ripresa la squadra di Gasperini prova a reagire, Dybala si accende e su rigore accorcia le distanze. La Roma ci prova ma non è brillante, sconfitta da dimenticare e qualche giorno per ritrovarsi. Roma da rivedere.

IL TABELLINO

ROMA (3-4-2-1) – Svilar 6; Ziolkowski 5 (29′ El Shaarawy 6.5), Mancini 6, Hermoso 5.5; Celik 5.5, Koné 5.5 (1′ st Pisilli 6.5), El Aynaoui 5.5, Wesley 5.5; Soulé 5 (29′ st N’Dicka 5.5), Dybala 6; Dovbyk 5.5 (29′ st Ferguson 5.5). A disposizione: De Marzi, Gollini, Rensch, Cristante, Pellegrini, Tsimikas, Bailey, Ghilardi. All. Gasperini.

VIKTORIA PLZEN (4-3-1-2) – Jedlicka 6.5; Paluska 6 (23′ st Havel 6), Dweh 6.5, Jemelka 6 (20′ st Markovic 6), Spacil 5.5 (35′ st Zeljkovic sv); Memic 6, Cerv 6.5, Souaré 7; Ladra 5.5 (20′ st Visinsky 6); Durosinmi 6, Adu 6.5 (35′ st Bello sv). A disposizione: Tvrdon, Wiegele, Kabongo. All. Hysky.

Arbitro: Meler (Tur).

Marcatori: 20′ Adu (V), 23′ Souaré (V), 8′ st Dybala rig. (R).

Ammoniti: Durosinmi (V), Celik (R), Souaré (V), Spacil (V), Cerv (V), Mancini (R), Dweh (V).