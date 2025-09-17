Gasperini arriva al Derby della Capitale con un attacco ridotto al minimo e con già una crisi da gol alla quarta giornata di campionato in corso. Un momento non semplice per l’ex Atalanta. Ma i problemi della Roma non sono una novità, ma il Gasp è pronto a fare del suo meglio per migliorare i problemi del suo attacco poco prolifico e cercare maggiori soluzioni e gol dalle risorse presenti.

Roma, in avanti con Soulé e Ferguson, le soluzioni per il Gasp

Gasperini arriva al derby con due infortunati (il giamaicano e Dybala); Dovbyk fuori, al momento, dai piani tecnici dell’allenatore; due trequartisti, Baldanzi ed El Shaarawy, non pienamente dentro i piani di Gasperini. Restano soltanto Soulé e Ferguson, due giovani talenti che potrebbero dare tanti frutti, visto le grandi speranze del tecnico.

Considerando l’allarme in zona gol, il tecnico sta lavorando per trovare il modulo migliore che permetterà di dare maggiore forza al suo attacco. Quindi nel derby tutto girerà attorno al centravanti irlandese che può giocare con l’argentino nel 3-5-2, oppure da unica punta nel classico 3-4-2-1 con alle spalle uno tra Joyita più uno tra El Shaarawy ed El Aynaoui.