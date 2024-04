Roma-Lazio, è derby anche fuori dall’Olimpico

Inizia la tensione fra i tifosi per il derby di Roma

Il derby tra Roma e Lazio è in programma questo pomeriggio, sabato 6 aprile, alle 18, allo Stadio Olimpico e tutta la capitale è in allerta per gli scontri tra ultras dei due club.

Roma, i primi scontri tra le due tifoserie

Intorno alle 9.30 di questa mattina sono scoppiati gli scontri tra circa 200 tifosi biancocelesti e un centinaio di sostenitori giallorossi. Un gruppo di tifosi laziali mascherati si è diretto verso il fiume Bar, dove sono stati raggiunti da 100 sostenitori della Roma, iniziando gli scontri. A questo punto il personale di polizia è intervenuto per separare gli ultras usando anche gas lacrimogeni. Un tifoso romanista di 41 anni è stato arrestato dalla polizia nel quartiere di Ponte Milvio. Inoltre, la polizia ha sequestrato caschi, mazze e un cacciavite.