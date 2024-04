Roma-Lazio, il derby è servito | Le formazioni

E’ derby, il giorno di Roma–Lazio è arrivato. Un derby dei debuttanti quello in scena oggi all’Olimpico di Roma, sulle due panchine due esordienti, De Rossi e Tudor. Una stracittadina sentita come sempre, tre punti pesanti in palio per un posto in Europa e per la città. Una sfida delle sfide, una partita da non perdere.

Roma-Lazio, le formazioni

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Llorente, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. A disp.: Rui Patricio, Boer, Huijsen, Karsdorp, Smalling, Kristensen, Angelino, Bove, Aouar, Renato Sanches, Baldanzi, Zalewski, Abraham. All.: De Rossi.

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Casale, Romagnoli, Gila; Marusic, Guendouzi, Vecino, Felipe Anderson; Isaksen, Kamada; Immobile. A disp.: Sepe, Renzetti, Hysaj, Patric, Pellegrini, Cataldi, Rovella, Luis Alberto, Pedro, Castellanos. All.: Tudor.