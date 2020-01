Roma-Lazio, il derby della verità. Alle 18.00 grande sfida all’Olimpico

A Roma si gioca il derby della verità

La Roma ospita la Lazio di Inzaghi, formazione in grande forma in piena corsa per lo scudetto. Senza gli infortunati Zaniolo e Diawara i giallorossi si affidano ad un centrocampo con Veretout e Cristante con Pellegrini e Florenzi a supporto di Dzeko. La Lazio punta forte sul bomber Immobile, il centravanti napoletano il pericolo numero 1 per la difesa giallorossa. Una sfida come sempre che vale doppio, chi la spunterà? In caso di vittoria la Lazio si candiderebbe seriamente per la corsa al titolo, di fronte una Roma convinta di poter fermare i cugini e rilanciarsi in chiave Champions.

Le formazioni

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Cristante; Kluivert, Pellegrini, Florenzi; Dzeko. All. Fonseca.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, MIlinkovic-Savic, Leiva, Lulic; Luis Alberto; Correa, Immobile. All. Inzaghi.