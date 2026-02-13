La venticinquesima giornata di Serie A Tim oltre al derby d’Italia, ha in previsione anche il big match al Maradona tra Napoli e Roma. Mister Gasperini sta prendendo la gara perché sarà un vero e proprio scontro diretto in zona Champions. Le ultime sulla formazione e sulle condizioni degli infortunati.

Roma, le condizioni della squadra e le decisioni del Gasp

A Trigoria dopo un periodo non sereno a causa di continui infortuni, negli ultimi giorni continuano ad arrivare segnali positivi. Una delle ultime buone notizie riporta che Dybala e Robinio Vaz lavorano in gruppo. Soulé è rientrato pur gestendo la pubalgia, mentre il prossimo recupero atteso è quello di Hermoso. Il difensore spagnolo è stato fermato prima da un pestone al piede e poi da un fastidio al polpaccio, ma nonostante i piccoli fastidi, ha deciso a esserci contro il Napoli.

Mister Gasperini per una sfida così importante non ha intenzione di perdere qualità in mezzo al campo, vuole affidarsi alla qualità ma anche all’esperienza nelle gare decisive. Hermoso, nonostante gli acciacchi, è in pole su Ghilardi per una maglia da titolare al Maradona. Per quanto riguarda Paulo Dybala, essenziale nelle gare importanti, anche se non sta ancora al meglio con il ginocchio, punta a riprendere il posto accanto a Malen. I due, insieme, andrebbero a ricomporre la coppia che aveva brillato contro il Torino. Tra le indecisioni di Gasperini c’è anche un ballottaggio a centrocampo. Grazie alle ultime ottime prestazioni, El Aynaoui insidia Pisilli a centrocampo per affiancare Cristante.