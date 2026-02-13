Facebook Instagram Mail RSS TikTok Twitter Youtube
venerdì, Febbraio 13, 2026
Home Serie A Roma, le condizioni della squadra e le decisioni del Gasp in vista...

Roma, le condizioni della squadra e le decisioni del Gasp in vista del Napoli

Di
Anna Rosaria Iovino
-
13
serie a enilive 2025 2026: roma vs parma
L’URLO DI MARIO HERMOSO ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

La venticinquesima giornata di Serie A Tim oltre al derby d’Italia, ha in previsione anche il big match al Maradona tra Napoli e Roma. Mister Gasperini sta prendendo la gara perché sarà un vero e proprio scontro diretto in zona Champions. Le ultime sulla formazione e sulle condizioni degli infortunati.

Roma, le condizioni della squadra e le decisioni del Gasp

A Trigoria dopo un periodo non sereno a causa di continui infortuni, negli ultimi giorni continuano ad arrivare segnali positivi. Una delle ultime buone notizie riporta che Dybala e Robinio Vaz lavorano in gruppo. Soulé è rientrato pur gestendo la pubalgia, mentre il prossimo recupero atteso è quello di Hermoso. Il difensore spagnolo è stato fermato prima da un pestone al piede e poi da un fastidio al polpaccio, ma nonostante i piccoli fastidi, ha deciso a esserci contro il Napoli.

Mister Gasperini per una sfida così importante non ha intenzione di perdere qualità in mezzo al campo, vuole affidarsi alla qualità ma anche all’esperienza nelle gare decisive. Hermoso, nonostante gli acciacchi, è in pole su Ghilardi per una maglia da titolare al Maradona. Per quanto riguarda Paulo Dybala, essenziale nelle gare importanti, anche se non sta ancora al meglio con il ginocchio, punta a riprendere il posto accanto a Malen. I due, insieme, andrebbero a ricomporre la coppia che aveva brillato contro il Torino. Tra le indecisioni di Gasperini c’è anche un ballottaggio a centrocampo. Grazie alle ultime ottime prestazioni, El Aynaoui insidia Pisilli a centrocampo per affiancare Cristante.

ARTICOLI CORRELATIALTRE INFO AUTORE

Sport Paper

Notizie sul calcio: risultati e news in tempo reale, classifica Serie A, classifica Serie B. Aggiornamenti sul calciomercato in tempo reale.

Sport Paper - Testata Giornalistica dal 2006 | Direttore: Daniele Amore
Facebook Instagram Mail RSS TikTok Twitter Youtube
© 2005 - 2025 Sport Paper | Registrato al Tribunale di Latina il 24/04/06 N.854 | Direttore Responsabile Daniele Amore | Editore Komunicare SRLS | P.Iva 03153230598