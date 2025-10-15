Gran fermento a Roma per il big match contro l’Inter previsto per domenica 19 ottobre. La formazione di Gasperini sta preparando la gara già da diversi giorni. Il tecnico ha diversi giocatori in infermeria, oggi ci sono novità su due giocatori importanti: Bailey e Angelino.

Roma, buone notizie da Bailey, ancora problemi per Angelino

Dall’ultima seduta di allenamento, quella di oggi, è arrivata un’ottima notizia per Gian Piero Gasperini, che ha potuto finalmente riavere in gruppo Leon Bailey per la prima volta dal 20 agosto, quando il giamaicano si era infortunato al suo primo giorno in giallorosso. L’attaccante ha partecipato, seppur in maniera parziale, all’allenamento dei giallorossi in gruppo. Un buon segnale quello di oggi, che è indice di un recupero ormai quasi totale per il giamaicano.

Diversa la situazione per Angelino. Il lavoro dello spagnolo è stato specifico anche perché non è ancora recuperato al 100%, ma è in fase di guarigione. Il difensore deve ancora recuperare dalla bronchite asmatica che lo ha colpito nei giorni scorsi. Difficile a questo punto che l’esterno spagnolo possa essere a disposizione di Gasperini per la sfida contro l’Inter. A questo punto, molto probabilmente, sulla fascia sinistra ci sarà uno tra Tsimikas e Rensch.