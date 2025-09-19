A due giorni da una delle stracittadine più importanti d’Italia, in programma domenica alle 12:30 all’Olimpico di Roma, Gianpiero Gasperini prepara al meglio la sua Roma per contrastare la Lazio di Sarri. Non pochi i problemi per il tecnico che si ritrova a fare i conti anche con diversi infortunati.

Roma, le difficoltà del Gasp in vista del derby

A Trigoria continuano a lavorare duro per portare alla fine la preparazione. Questa mattina i giallorossi si sono ritrovati al Centro sportivo Fulvio Bernardini per la sessione di allenamento di oggi. Al momento risultato ancora out Hermoso e Wesley. Il primo, dopo aver accusato ieri un problema al polpaccio, ha lavorato separatamente dal gruppo. Successivamente il giocatore si è sottoposto ad una risonanza, la quale ha dato esiti positivi: nessuna lesione per il difensore spagnolo.

Per quanto riguarda il difensore brasiliano le difficoltà non sono finite, il giocatore è ancora alle prese con il virus gastrointestinale. Sta di fatto, comunque, che entrambi non erano presenti in gruppo alla penultima seduta prima del derby. Non una situazione semplice da risolvere per l’ex tecnico di Inter e Atalanta, che ha già dovuto fare i conti con le assenze di Bailey e Dybala.