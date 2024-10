Roma, Le Fée non ce la fa: rientrerà dopo la sosta

Secondo il “Corriere dello Sport”, ieri Enzo Le Fée ha alzato bandiera bianca e non si è allenato a Trigoria, rendendolo indisponibile per la trasferta di Europa League in casa dell’Elfsborg.

Roma, Le Fée ancora indisponibile

La situazione è preoccupante, visto che Enzo le Fée potrebbe saltare anche la partita contro il Monza. L’ex centrocampista del Rennes è fuori da più di un mese e non scende in campo dalla partita contro l’Empoli. Il suo rientro, quindi, dovrebbe essere rinviato alla sfida tra Roma e Inter all’Olimpico. Ora Le Fée dovrà lasciarsi alle spalle l’infortunio e ripagare la fiducia di Florent Ghisolfi.