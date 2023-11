In casa Roma è arrivato il momento di dare le risposte che dirigenza e tifosi si aspettano, e di cominciare a macinare punti per la Champions League. Per questo, la pausa delle Nazionali è stata come una boccata d’ossigeno per i giallorossi, che sperano di recuperare qualche giocatore.

Solo N’Dicka ha fatto 180 miniuti in Nazionale

Uno dei giocatori che i giallorossi ritroveranno in campo dopo questa sosta è sicuramente Lorenzo Pellegrini, il capitano è stato lontano dai campi per quasi un mese. L’ultima apparizione è stata allo stadio Olimpico contro il Servette, dove il numero 7 ha giocato 10 minuti prima di lasciare il campo per infortunio. Non solo, Josè Mourinho può sorridere anche sotto un altro aspetto, ovvero come riporta il “Corriere della Sera” dei giocatori impegnati con le proprie Nazionali, solo Evan N’Dicka ha giocato per 180 minuti. Per tutti gli altri solo degli spezzoni di gara.