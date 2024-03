Roma, le novità di formazione in vista del match con il Brighton

Questa volta è il momento di brillare per Edoardo Bove, il quale avrà l’opportunità di indossare la maglia da titolare tra due giorni a Brighton, nella cruciale partita di ritorno degli ottavi di finale dell’Europa League. Finora, De Rossi non gli ha concesso molti spazi, specialmente dal primo minuto, anche se prima dell’incontro con gli inglesi il tecnico giallorosso ha sottolineato un dato interessante: “Edoardo (Bove, ndr) giocava in media 61 minuti con Mourinho, mentre con me è a 59. Non ci sono molte differenze”.

Roma, i cambi di De Rossi per il ritorno degli ottavi di Europa League

Ma non sarà solo Bove a godere di una maggiore visibilità nella prossima partita. Anche in attacco ci saranno spazi per Baldanzi e Azmoun, con la possibilità che anche Zalewski si unisca al reparto offensivo come esterno sinistro.