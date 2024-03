Milan, è tempo di Europa League: ora testa allo Slavia Praga

Il Milan batte l’Empoli grazie al gol di Christian Pulisic, che arriva a 8 gol in campionato e 10 in stagione. Dopo questa 28esima giornata di Serie A supera la Juventus, che ha pareggiato con l’Atalanta e si trova al secondo posto. Ma non c’è tempo per rilassarsi: i rossoneri devono prepararsi per il ritorno degli ottavi di Europa League con lo Slavia Praga in Repubblica Ceca. Oggi è già prevista una seduta di allenamento a Milanello.

Lo Slavia Praga vince facile in campionato

Lo Slavia Praga liquida il Teplice 4-0 all’Eden Arena, dove il Milan giocherà giovedì alle 18:45. In gol Jurasek con una doppietta, oltre a Wallem e Jurecka. Dopo il 4-2 dell’andata i rossoneri partono da un buon vantaggio ma la qualificazione non è chiusa del tutto, lo sa Pioli e lo sanno anche i giocatori dello Slavia, che ci credono.