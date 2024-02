Roma, le parole di Huijsen fanno bene sperare | Ecco quanto chiede la Juventus per la cessione

La Roma è pronta a cedere Diego Llorente per cercare di riscattare Huijsen a giugno. Considerando che secondo “La Repubblica” i giallorossi dovranno rientrare di 50 milioni di euro per il fair play finanziario, quindi l’indiziato numero uno a partire e fare cassa è proprio il difensore spagnolo.

Per il riscatto di Huijsen la Juventus chiede 15 milioni

La trattativa è stata impostata nella finestra del mercato invernale per un prestito secco, ma non è escluso che la Roma lo possa riscattare a giugno, soprattutto se il ragazzo convincerà De Rossi con le sue prestazioni. Il difensore è di grande prospettiva, è molto giovane e può diventare in futuro un gran giocatore, la Roma ci penserà.