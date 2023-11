Roma-Lecce, le ultimissime sulle formazioni

Recuperato Dybala, pronto a partire dal 1′, che potrebbe far coppia con Lukaku in attacco. Rientrato Renato Sanchez, che dovrebbe partire dalla panchina. Centrocampo affidato ad Aouar, Cristante e Bove, con Kristensen e Zalewski sulle fasce; assente per squalifica, invece, Paredes. Non cambia nulla in difesa, ancora Mancini, Llorente e Ndicka. In casa Lecce, invece, tornano Kaba, con diverse chances di partire titolare a centrocampo con Ramadani e Rafia, e Blin. Reparto difensivo con Pongracic e Baschirotto, sostenuti sugli esterni da Gendrey e Gallo.

Le probabili formazioni:

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Aouar, Cristante, Bove, Zalewski; Lukaku, Dybala. All. Mourinho.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Kaba, Ramadani, Rafia; Almqvist, Krstovic, Strefezza. All. D’Aversa.