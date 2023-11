Roma-Lecce, probabili formazioni e dove vederla

Roma e Lecce in campo alle 18 allo stadio Olimpico di Roma. Male i giallorossi di Mourinho nell’ultima gara contro l’Inter e chiamati subito a rispondere nella gara contro i salentini, reduci da un filotto negativo con soltanto 2 punti in cinque gare. L’ultimo precedente a Roma, risalente a ottobre dello scorso anno, è terminato 2-1 per i capitolini, grazie alle reti di Smalling e Dybala (Strefezza per il Lecce). Il match sarà visibile, in esclusiva, su DAZN.

Le probabili formazioni: