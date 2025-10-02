Roma – Lille, le probabili formazioni | Le scelte di Gasperini e Genesio

Tutto pronto per Roma – Lille, i giallorossi cercano la vittoria in Europa League per confermarsi. Una Roma tutta nuova nonostante una rosa in emergenza, risultati che al momento premiano il tecnico Gasperini. Giallorossi a caccia della vittoria, Olimpico pronto per la sfida europea. In attacco spazio a Ferguson, alle spalle del centravanti agiranno Soulè ed El Shaarawy.
Roma – Lille, le formazioni
Probabile formazione Roma (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Rensch, Koné, El Aynaoui, Tsimikas; Soulé, El Shaarawy; Ferguson. All. Gasperini.
Probabile formazione Lille (4-2-3-1): Bodart; Tiago Santos, Ngoy, Goffi, Verdonk; Bouaddi, Bentaleb; Fernandez-Pardo, Haraldsson, Correia; Giroud. All. Genesio.