Roma – Lille, le probabili formazioni | Le scelte di Gasperini e Genesio

Francesco Mario Fontana
EVAN FERGUSON SORRIDENTE

Tutto pronto per RomaLille, i giallorossi cercano la vittoria in Europa League per confermarsi. Una Roma tutta nuova nonostante una rosa in emergenza, risultati che al momento premiano il tecnico Gasperini. Giallorossi a caccia della vittoria, Olimpico pronto per la sfida europea. In attacco spazio a Ferguson, alle spalle del centravanti agiranno Soulè ed El Shaarawy.

Roma – Lille, le formazioni

Probabile formazione Roma (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Rensch, Koné, El Aynaoui, Tsimikas; Soulé, El Shaarawy; Ferguson. All. Gasperini.
Probabile formazione Lille (4-2-3-1): Bodart; Tiago Santos, Ngoy, Goffi, Verdonk; Bouaddi, Bentaleb; Fernandez-Pardo, Haraldsson, Correia; Giroud. All. Genesio.

