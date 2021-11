Roma Milan, la procura indaga per cori razzisti: ecco cosa è successo

La procura indaga per i cori dopo il gol di Ibrahimovic

Quest’ultimo Roma-Milan, già si è capito, lascerà strascichi duraturi. Sia dal punto di vista arbitrale, con la rabbia di Josè Mourinho e della Roma, sia dal punto di vista disciplinare con la Procura Federale che ha comunicato di aver aperto un’indagine per cori razzisti. Come riporta la Gazzetta dello Sport, infatti, al vaglio degli inquirenti i cori razzisti scatenati dopo il gol di Zlatan Ibrahimovic su punizione, quello che ha portato il Milan in vantaggio. I cori e i fischi sono stati infatti ritenuti discriminatori e per questo gli ispettori hanno annotato tutto nel referto da mandare al giudice federale che deciderà eventualmente qualche sanzione pecuniaria o peggio (la chiusura al pubblico per una gara). Nell’occasione del gol Ibrahimovic era anche stato ammonito per un’esultanza che l’arbitro Maresca aveva ritenuto eccessiva con le braccia ripetutamente alzate contro la curva romanista.