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lunedì, Marzo 23, 2026
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Roma, momento no: il silenzio di Gasperini “parla”

Di
Anna Rosaria Iovino
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roma calcio
GIAN PIERO GASPERINI PENSIEROSO GUARDA AVANTI ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

La Roma vince contro il Lecce (1-0), ma nello spogliatoio cala un po’ di gelo. Dopo il match all’Olimpico, nonostante la vittoria ed i tre punti importanti per il campionato, Gianpiero Gasperini non si è presentato in conferenza stampa.

Roma, il silenzio di Gasperini

In realtà, il silenzio-stampa adoperato dal Gasp, parla da sé, raccontando proprio il momento complicato della Roma e della stagione in corso. Ufficialmente, il silenzio di Gasperini, ha un motivo. Il tecnico, come comunicato da Dazn, è rimasto senza voce, non ha rilasciato dichiarazioni nel post‑gara.

Il silenzio stampa del Gasp dopo Roma-Lecce non è passato inosservato. Nonostante ci sia una ragione diversa, dietro l’assenza davanti ai microfoni si nasconde una tensione crescente, legata ai risultati e alle dinamiche interne del club.

Gian Piero Gasperini non si è presentato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Lecce, ufficialmente per un’indisposizione: senza voce. In realtà, sembra che nello spogliatoio della Roma il clima sarebbe stato tutt’altro che sereno, con toni alti e nervosismo legati alla pressione delle ultime settimane e all’eliminazione in Europa League contro il Bologna. Un momento difficile che ha portato a peggiorare il rapporto tra tecnico e società, cosa che al momento resta sotto osservazione. Gasperini ha manifestato già da tempo la sua insoddisfazione soprattutto malumori sul mercato, lamentando l’arrivo mancato di alcuni profili ritenuti fondamentali, da Jadon Sancho a Fabio Silva, ma anche Giacomo Raspadori e Joshua Zirkzee. Anche se la stagione procede tra alti e bassi, la Roma resta in corsa per la Champions, ma l’equilibrio interno appare fragile: tra silenzi, tensioni e risultati.

 

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