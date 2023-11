Dopo la sconfitta contro l’Inter, la Roma è chiamata ad una risposta già a partire dalla sfida contro il Lecce. Poi per i giallorossi, sarà una settimana di fuoco: prima lo Slavia Praga in Europa League poi il Derby contro la Lazio.

Possibile doppio trequartista

Josè Mourinho già dalla sfida contro il Lecce potrà contare sul rientro di Paulo Dybala, che dunque riprenderà il suo posto in coppia con Romelu Lukaku. Ma non solo, perché secondo quanto riporta il “Messaggero“, l’allenatore dei giallorossi starebbe pensando ad una novità di formazione. Infatti, si va verso un doppio trequartista, con la joya che sarà affiancato da Stephan El Shaarawy. Tutto ciò permetterebbe alla Roma di aver maggiore incisività in avanti e di mettere Big Rom nelle condizioni ideali per avere più occasioni da gol.