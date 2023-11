Dopo la sconfitta contro l’Inter, Roma-Lecce è diventata una partita fondamentale per provare a risalire la china. E proprio di questo parlerà in conferenza stampa alle ore 13 Josè Mourinho al termine della rifinitura pre gara.

Roma-Lecce, conta solo vincere

L’allenatore portoghese dovrà pensare poi agli 11 titolari visto che si sono rivisti in campo sia Renato Sanches che Dybala mentre ci sarà ancora da aspettare per quanto riguarda i rientri di Spinazzola e Pellegrini, visto che il neopapà giallorosso potrebbe farcela per il derby.