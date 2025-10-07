Gianpiero Gasperini si gode la sua Roma e i risultati grandiosi che la Magica sta portando a casa dopo ogni gara. In vista della sosta per le Nazionali, il tecnico non ha intenzione di fermarsi, anzi in programma c’è un’amichevole.

Roma, nessuna sosta: si lavora per la sfida contro l’Inter

Gian Piero Gasperini non ha intenzione di fermarsi. Il tecnico della Roma pensa di collaudare la squadra con un’amichevole durante la pausa delle nazionali. Lo farà con una rosa dimezzata, in quanto in questi giorni undici giocatori saranno via con le proprie nazionali. Domani pomeriggio tutti i disponibili saranno a Trigoria per la ripresa degli allenamenti. Dopo la sosta c’è l’Inter (sabato 18 ottobre), una sfida decisiva per i vertici della classifica.

Intanto, prima della sosta, il Gasp ha ottenuto numeri da record con la sua Roma. Il tecnico, aperto costantemente a nuovi obiettivi e traguardi, è arrivato alla seconda sosta per le nazionali con una squadra che detiene il primo posto in classifica insieme al Napoli, che ha la miglior difesa d’Europa. Un nuovo record personale lo ha firmato con questi 15 punti su 18 conquistati con la Roma. Un record che aveva già sfiorato tre stagioni fa alla guida dell’Atalanta (14).