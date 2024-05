Roma, occasione Di Lorenzo per la fascia destra | Bellanova rimane il preferito di De Rossi

La Roma ha iniziato subito a progettare la nuova rosa per la stagione prossima e Ghsiolfi e De Rossi cercano soluzioni per migliorare alcuni reparti. In particolare, uno dei temi topici e storici della Roma degli ultimi anni è quello del terzino destro, molto spesso non all’altezza del livello a cui i giallorossi ambiscono. Gli innesti di Thiago Pinto, uniti alla permanenza di Karsdorp, non hanno mai alzato il livello in quel ruolo, nonostante Celik si sia imposto con buona continuità dall’arrivo di De Rossi in poi. Per questo in quel ruolo la Roma avverte l’urgenza di intervenire sul mercato, con attenzione alle singole opportunità

Di Lorenzo, Bellanova, Diakité: il casting della Roma per il terzino destro

Opportunità come quella di Di Lorenzo, ai ferri corti con De Laurentiis che avrebbe deciso di cedere il capitano dello scudetto. Decisione confermata anche dall’agente del ragazzo, che dunque può diventare uno degli elementi più seguiti per il mercato delle italiane. Oltre all’opportunità Di Lorenzo apertasi nelle ultime ore, la Roma segue con interesse anche Bellanova del Torino, che ha sì un prezzo più alto (vicino ai 25 milioni) ma che è considerato sia dal punto di vista tecnico-tattico che dal punto di vista anagrafico un investimento fattibile, anche perché è il preferito di Daniele De Rossi.

Non si esauriscono qui chiaramente le alternative per Ghisolfi, che continua a tenere d’occhio anche Diakité del Lille, classe 2001 autore di un’ottima stagione sotto la guida di Paulo Fonseca.