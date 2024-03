Nome nuovo per il mercato della Roma in difesa. I giallorossi dovranno salutare Huijsen nella prossima stagione, per questo sono già al lavoro sul mercato. Per il difensore occorrono 15 milioni di euro

La Roma ha necessità di rinforzare la difesa. Sarà questo uno degli obiettivi principali del mercato estivo giallorosso. Diversi i nomi affiancati al mercato dei capitolini, uno degli ultimi è quello di Jaka Bijol.

Roma su Jaka Bijol, difensore in forza all’Udinese

I giallorossi hanno messo gli occhi sul difensore sloveno dell’Udinese, Jaka Bijol. Osservato speciale da un po’ di tempo, il giocatore è stato fuori per diversi mesi a causa di un infortunio. Il 25enne sloveno è appena rientrato in campo dopo tre mesi di stop per infortunio in seguito alla frattura dello scafoide del piede sinistro.

Il giocatore è arrivato in Italia nell’estate del 2022, quando ha lasciato il club russo del CSKA Mosca. Pagato 4 milioni di euro (più altri 500 mila euro di bonus e il 10% sulla futura rivendita) nonostante il suo ruolo in difesa, ha anche segnato 3 gol in 49 presenze con la maglia dei bianconeri. E’ legato al club di Udine con un contratto fino a giugno 2027 e, attualmente, ha una valutazione di circa 15 milioni di euro.

La prossima estate giocherà anche l’Europeo con la sua Nazionale. La Slovenia, sorteggiata nel gruppo C con Inghilterra, Danimarca e Serbia, avrà tra i titolari il 25enne dell’Udinese. Bijol è un osservato speciale grazie anche alla presenza del match analyst Enrico Iodice, che fino a due anni fa lavorava nell’Udinese e quindi conosce benissimo Jaka. La Roma è pronta all’assalto già in estate.