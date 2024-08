Roma-Olympiakos, le ultimissime sulle formazioni

Roma e Olympiakos si affrontano in una gara dal profumo di Europa. Giallorossi in campo con il 4-3-2-1. Difesa con Mancini e Ndicka al centro, sostenuti da Buba e Angeliño sulle corsie laterali. In mezzo al campo Cristante, Bove e Pellegrini. In avanti il tridente composto da Dybala, El Shaarawy e Solbakken.

Roma-Olympiakos, le probabili formazioni:

ROMA (4-3-2-1): Svilar; Buba, Mancini, Ndicka, Angeliño; Bove, Cristante, Pellegrini; Dybala, Solbakken, El Shaarawy. All. De Rossi.

OLYMPIAKOS (4-2-3-1): Anagnostopoulos; Rodinei, Pirola, Ortega; Androutsos, Bakoulas, Papaka­nellos; Martins, Masouras, Kostoulas. All. Mendilibar.