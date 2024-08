Roma-Olympiacos, probabili formazioni e dove vederla

Dopo l'amichevole di sabato scorso, tornano in campo i giallorossi di Daniele De Rossi

Aspettando i colpi del nuovo acquisto Dovbyk, De Rossi è pronto a lanciare la sua nuova Roma, dopo l’esperienza degli ultimi sei mesi. Ancora titolare Bove, così come tornano i nazionali. Possibile spazio nel secondo tempo per l’ex Juventus Soulè. La gara dello Scopigno andrà in onda su Dazn.

Roma-Olympiacos, le probabili formazioni:

Roma: Svilar; Buba Aboubacar, Mancini, Ndicka, Angelino; Bove, Cristante, Pellegrini; Dybala, Solbakken, El Shaarawy. Allenatore: De Rossi.

Olympiacos: Alexandros Anagnostopoulos; Rodinei, Biancone,Pirla, Ortega; Androutsos, Bakoulas, Papakanellos, Martins, Masouras, Kostoulas. Allenatore: Mendilibar.