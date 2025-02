Alexis Saelemaekers è arrivato in capitale nell’agosto del 2024. La Roma, a quasi un anno dal prestito, ha intenzione di trattenerlo e quindi di riscattarlo dal Milan. Per il belga la maglia giallorossa è stata una rinascita, la sua posizione è stata più centrale nella Roma in 6 mesi quanto, invece, non lo sia stato nel Milan.

Roma, al via l’operazione Saelemaekers

L’ex Bologna con la maglia del Diavolo ha messo a segno 10 gol in 141 presenze, da quando indossa la maglia giallorossa è già a 4 in 16 partite e con due mesi di infortunio alle spalle. I suoi numeri hanno già convinto la Roma, la quale sta già lavorando per riscattarlo dal Milan. Purtroppo non sarà semplice, in quanto il belga è legato al Milan e a Milano, così come la fidanzata, totalmente ambientati.

Ci sarebbe anche da dare conto a Conceiçao. A Milano gira voce che il tecnico è impressionato dalla tecnica del belga e il portoghese lo riporterebbe volentieri a casa. Al contrario, la Roma lo terrebbe a Trigoria. Ghisolfi lavorerà affinché riuscirà a trattenere il giocatore in capitale, anche perché tutto è a favore, così come anche l’ingaggio, che si aggira intorno ai 2 milioni di euro. Non solo, Alexis ha anche dalla sua il fattore età, 25 anni, ed è un giocatore con qualità tecniche non discutibili: duttile in campo, capace di ricoprire più ruoli.