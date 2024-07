Roma, Paredes offerto al Barcellona | La situazione

Il reparto che ha subito senza dubbi più modifiche negli ultimi anni in casa Roma è di certo il centrocampo, dove ben pochi giocatori hanno convinto prima Mourinho e poi De Rossi, tanto che molti di loro hanno dovuto cercare riscatto altrove dopo appena una stagione in giallorosso, e il prossimo a dover salutare la Capitale potrebbe essere Leandro Paredes.

Roma, Paredes verso la partenza

Arrivato in Italia carico di aspettative, l’argentino non è mai riuscito a ritagliarsi un ruolo importante alla Juventus e a convincere la dirigenza, che ha deciso di non riscattarlo dal PSG, che l’estate scorsa lo ha ceduto ai giallorossi, dove è riuscito a esprimersi magigormente sotto la guida di De Rossi.

Malgrado ciò, secondo il portale spagnolo Sport.es, il centrocampista attualmente alle prese con la Copa America, sarebbe stato offerto al Barcellona, alla ricerca di un mediano ma con caratteristiche fisiche diverse, come Onana e Mikel Merino; ciò non preclude però le porte a un suo possibile arrivo, più fattibile anche sotto l’aspetto economico (10 milioni la valutazione di Ghisolfi).