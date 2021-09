Botta in nazionale per Zaniolo, nessuna lesione, solo uno spavento

A causa di una contusione alla coscia, Nicolò Zaniolo è stato tenuto a riposo contro la Lituania dal CT Roberto Mancini. Nella giornata di oggi, Zaniolo è rientrato a Roma ed è stato sottoposto a un esame di controllo: nessuna lesione. Una buona notizia per Mourinho, che potrà schierarlo domenica contro il Sassuolo, e per la Roma in generale, visto il passato decisamente sfortunato del giovane numero 22.